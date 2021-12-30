Светофоры на проблемном перекрестке Петрозаводска сменили режим работы

Режим работы светофоров на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева изменился. В Минтрансе Карелии сообщили, что объекты теперь функционируют не в тестовом формате, а в обычном.

Напомним, ранее горожане возмутились в соцсетях, что после открытия движения по улице Куйбышева 26 декабря по ней стало практически нереально ездить вечером. Из-за того, что светофоры запустили в тестовом режиме, образовались огромные пробки.

И вот светофоры вернули в рабочий режим. В Минтрансе отметили, что изменение схемы движения и режима работы светофорных объектов контролирует ГИБДД.

Петрозаводчанам посоветовали быть предельно внимательными, следуя по новому маршруту. // Фото: источник