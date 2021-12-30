30 декабря 2021, 09:29
Еще четверо в Карелии умерли от ковида, четверо борются за жизнь
На четверг в республике выявили 198 инфицированных коронавирусом
На 30 декабря в Карелии зарегистрировали 90101 инфицированного коронавирусной инфекцией, в том числе 10916 детей.
За прошедшие сутки выявили 198 , из них 14 – дети, непривитые – 186 человек.
В ковидных стационарах получают лечение 650 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 590 человек, в тяжелом – 56, 53 них не были привиты
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжелых больных.
Выздоровели с начала пандемии 85345 человек, за последние сутки – 212.
За сутки зарегистрированы четверо умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1193 человек. // Фото: WiR_Pixs/Pixabay.com