Еще четверо в Карелии умерли от ковида, четверо борются за жизнь

На 30 декабря в Карелии зарегистрировали 90101 инфицированного коронавирусной инфекцией, в том числе 10916 детей.

За прошедшие сутки выявили 198 , из них 14 – дети, непривитые – 186 человек.

В ковидных стационарах получают лечение 650 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 590 человек, в тяжелом – 56, 53 них не были привиты

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 85345 человек, за последние сутки – 212.

За сутки зарегистрированы четверо умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1193 человек. // Фото: WiR_Pixs/Pixabay.com