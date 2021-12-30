Петрозаводчане предпочитают искусственные ели

Вспомним не такие уж давние времена, когда после празднования Нового года контейнерные площадки были завалены отслужившими новогодними елками. Сегодня ель покупается в промтоварном магазине и покупается, что называется, на века. Конечно, не все готовы расстаться с доброй старой традицией, когда пахучая хвоя заполняет твой дом.

И еще одна примета – все больше петрозаводчане празднуют Новый год исключительно в кругу семьи, а не собираются большой компанией. (Видео)