Движение в центре Петрозаводска почти парализовало из-за светофора

После того, как в Петрозаводске открыли для движения улицу Куйбышева, проехать по ней вечером стало практически нереально. Светофоры почему-то включили только в тестовом режиме, о последствиях такого решения пишут горожане в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Пользователь разместил сообщение 28 декабря и проиллюстрировал ситуацию кадрами с камеры наблюдения компании «Сампо».

- Светофор работает в тестовом режиме - это вообще-то не синоним «светофор выключен», - написал он. - Может, Ленина - Куйбышева все-таки запустить? Есть же аналогичные перекрестки, хотя бы соседний, запилите схему фаз оттуда, потом будете думать дальше.

В комментариях к посту люди жалуются, что добраться вечером домой теперь крайне сложно. Многие простояли в пробке порядка двух часов и более.

Горожане удивляются, почему тестировать решили на таком загруженном перекрестке. Делать это логично было бы на более свободных участках, а этот в час пик всегда был одним из самых оживленных.