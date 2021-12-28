Виноват Чубайс. Журналистам назвали причины оптимизации школ в Карелии

Текст: Георгий Чентемиров

Карельские школы оптимизировали из-за договоренностей с Западом. Такое неожиданное заявление сделал уполномоченный по правам ребенка Карелии Геннадий Сараев. За три дня до Нового года он провел пресс-конференцию. С журналистами говорил почти час, был откровенен и эмоционален. Количество жалоб детскому омбудсмену растет год от года; Сараев считает, что данный факт свидетельствует о росте доверия к уполномоченному, но, кажется, немаловажная причина — увеличение числа проблем и трудностей, с которыми сталкиваются жители Карелии.

Жестокие дети, жестокие взрослые

На перечень самых распространенных жалоб, конечно же, повлиял главный бич последних двух лет — коронавирус: из-за локдаунов дети отвыкли от школы.

— Девять из десяти обращений к психологам, которые со мной работают, — это жалобы на нежелание детей учиться. Мы видим массовое снижение учебной мотивации. Дети во время локдаунов получили представление о том, что можно не учиться в школе, — сказал Сараев.

Большое число обращений касалось устройства детей в первые классы: многих родителей не устраивает, как Петрозаводск поделили на образовательные округа. Однако даже если ребенок попадет в нужную школу, это не спасет от испытаний.

"Наверное, тренд современности — конфликты в школах и детских садах. Количество таких обращений увеличивается, и это ситуация, которую мы наблюдаем в целом в нашем обществе".

Говоря о конфликтах, Сараев отметил, что в образовательных учреждениях не умеют работать с подростками, демонстрирующими “деструктивное поведение”. Однако иногда источник агрессии, как ни странно, — сами педагоги.

Об этом Геннадий Сараев рассказал, комментируя наш материал о жестоком обращении с дошкольниками в одном из детсадов Петрозаводска. По его словам, в учреждении сейчас проходят сразу пять проверок — начиная от внутренней и заканчивая прокурорской. При этом ситуации, когда дети становятся жертвами своих наставников, нередки.

"Я думаю, примерно раз в месяц я сталкиваюсь с такими ситуациями. В 96 процентах случаев травли в школе виноваты взрослые. Именно учитель говорит, кого будем травить, именно учитель позволяет себе оскорбить ребенка. Опоздал — ты, бестолочь… Написал плохо — вот тебе “кол”, да еще и зачитаем перед всеми. Это из опыта нашей работы..."

Разговор о жестокости продолжила журналистка “Карелинформа”, которая спросила, есть ли в Карелии опасность стрельбы в учебных заведениях — так называемого шутинга. Ответ Сараева не был оптимистичным.

— Никто не застрахован, скажу честно. Никто ведь не ожидал, что сгорит Успенская церковь (Памятник архитектуры поджег подросток, считавший себя сатанистом. — Авт.). Здесь вопрос ко взрослым, почему мы упустили ребенка, которому требовалась помощь и который об этом заявлял. То же самое со стрельбой. Насколько мы сегодня можем прийти на помощь подростку? Нет у нас такого количества психологов, которые знают, как правильно выявлять неблагополучие, как оказать помощь правильно.

Пляж один, и тот на Белом море

Трудности не только в образовании, но и в здравоохранении. Как выяснилось, дети-диабетики не всегда получают положенные по закону медикаменты. Портал “Петрозаводск говорит”, кстати, писал об этом неоднократно. На здоровье детей сказывается и отсутствие в Карелии действующих муниципальных детских лагерей. Минувшим летом открылись лишь два лагеря, и то — коммерческих.

— Дети в Карелии должны летом оздоравливаться. Здесь есть возможность закалиться… Правда, есть вопрос и с открытием пляжей; в этом году был открыт лишь один пляж — в Чупе, на Белом море. Я хотел бы обратиться к органам местного самоуправления — найти возможность и открывать места для купания, потому что дети будут купаться. Не такие большие средства для этого требуются…

Наличие организованных пляжей — вопрос не столько комфорта, сколько безопасности. Возможно, именно из-за отсутствия инфраструктуры в Петрозаводске летом утонули три подростка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В Следкоме Карелии порталу “ПТЗ говорит” рассказали, что оно еще расследуется, но появились ли в нем конкретные фигуранты, сообщить отказались.

По мнению Геннадия Сараева, отсутствие в Карелии детских лагерей — прямое следствие сямозерской трагедии.

— Пять лет прошло. Разговариваю с представителями Ассоциации лагерей Северо-Запада: не открывают лагерей, боятся. Все боятся. Одна из проблем — найти специалиста по работе с ребенком: они находятся под ударом.

Кто уничтожил школы?

Журналист “ПТЗ говорит” попросил Геннадия Сараева прокомментировать тот факт, что число школ в республике за полвека уменьшилось в четыре раза. Такая информация опубликована в вышедшем недавно Атласе Карелии. Уполномоченный по правам ребенка полагает, что во всем виноваты… демократы и “мировые державы”.

"Причина в серьезных изменениях в нашей стране. Когда мы приняли решение, что будем жить в рынке… Его приняли люди, которые сегодня находятся в жестокой оппозиции. Они заключали соглашение с мировыми державами, они вступали в “Парижский клуб”, брали те самые кредиты, обязательства… Это было обязательство перед Всемирным банком — о том, что в России нужно оптимизировать школы. Мы выполняли волю международного сообщества",

— сказал Геннадий Сараев.

Стоит сказать, что самое серьезное сокращение прошло еще в советскую эпоху. В “лихие девяностые” количество карельских школ почти не изменилось, а с наступлением “стабильных нулевых” снова поползло вниз. Так что навесить закрытие детсада в Куйтеже на Всемирный банк все же сложновато.

Геннадий Сараев подчеркнул, что к сокращению числа учебных заведений относится отрицательно: чем ближе образовательная организация к дому ребенка, тем безопаснее его маршрут. Он, однако, считает, что оптимизация упирается не только в финансирование. Еще труднее, чем деньги, найти кадры для работы в отдаленных районах. В глубинку не хотят ехать ни учителя, ни врачи, в умирающие поселки их не заманить ни квартирами, ни деньгами. Находчивый российский чиновник мог бы и в этом обвинить события тридцатилетней давности, но нам с вами от того не легче...