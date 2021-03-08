Новые правила записи в начальную школу обернулись скандалом

Текст: Георгий Чентемиров

В Петрозаводске изменились правила записи детей в первые классы. 3 марта мэр карельской столицы подписала распоряжение, которым разделила город на восемь территорий, закрепленных за конкретными образовательными учреждениями. По идее, это должно было устранить ежегодный ажиотаж вокруг записи первоклашек. Однако все пошло не по плану.

Так, в распоряжении «ПТЗ говорит» есть жалоба горожанки, которая живет на улице Солнечной. Эта улица попала в территорию, которая закреплена за школами №11, №20, №35 и №48. Если смотреть по Яндекс.Карте, от крайней точки Солнечной улицы до любой из этих школ – не менее 1,2 километра по прямой. А до школы №35 – аж 2,6 километра. Причем во всех случаях ребенку придется пересекать оживленную шестиполосную магистраль – Лесной проспект. Но от той же точки до Лицея №1 – 400 метров, до Академического лицея – менее километра через относительно спокойную Сыктывкарскую улицу.

Женщина задает закономерный вопрос: почему школьник должен будет ходить в учебные заведения, расположенные дальше? Кроме того, горожанке не нравится, что ее ребенка лишили возможности записаться в более «престижные» образовательные учреждения.

– Почему моему ребенку не предлагается ни одна школа повышенного уровня (лицей, гимназия, школа с углубленным изучением каких-либо предметов)? Детям, живущим в центре Петрозаводска, предложены на выбор гимназия № 17, гимназия № 30, Финно-угорская школа, Петровская школа, школа № 10 с углубленным изучением гуманитарных предметов, то есть практически одни престижные образовательные учреждения с высоким рейтингом, – говорит петрозаводчанка.

С последней претензией можно бы и поспорить: многие специалисты в сфере образования говорят, что нет никакой разницы, в какой школе начинать обучение. В конце концов, чтению и умножению везде учат примерно одинаково. Позже, если у ребенка появится склонность к тем или иным предметам, его можно будет перевести в специализированное образовательное учреждение. Однако расстояния действительно имеют большое значение, особенно в начальной школе.

По словам детского омбудсмена Геннадия Сараева, жительница Улицы Солнечной – не единственный человек, который недоволен новыми правилами записи в первые классы. Например, улица Мелентьевой входит в образовательный округ номер 8. Он закреплен за школой №7 в Соломенном, школой №12 в Сулажгоре и даже школой №32 в районе Сулажгорского кирпичного завода – это семь километров по прямой! Но школа №38, расположенная в пятистах метрах, в этот округ не входит.

– То, что сегодня сделано, сделано в спешке и непродуманно, и это уже вызывает сомнения и споры. Взяли большую территорию и разделили ее по микрорайонам. Надо было провести более глубокий анализ локациий, чтобы скорректировать схему с учетом мнения родителей – именно тех людей, которые поведут детей в первый класс,

– считает Геннадий Сараев.

Недоработки в новых правилах записи первоклассников уже приводят к конкретным последствиям. Так, люди опять стали регистрировать своих детей поближе к «образовательным центрам». Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщила сотрудница фирмы, которая занимается временной регистрацией. Она сказала, что с начала 2021 года, когда стало известно о планах мэрии вернуть территориальное закрепление за школами, количество работы у них прибавилось. «Граждане стали оформлять временную регистрацию детей на Кукковке и Древлянке», - сказали в компании.

Количество подобных просьб трудно поддается подсчету – люди действуют индивидуально. Так, в чате петрозаводских риэлторов, который насчитывает почти 300 участников, один из специалистов заявил о том, что его клиенту требуется временная регистрация в районе школы №17.

– Нужно ребенка записать именно в эту школу. Клиенты проживать по месту регистрации не будут. Готовы заплатить собственникам,

– говорится в сообщении.

Жительница улицы Солнечной тоже заявила, что ей придется регистрировать ребенка по другому адресу.

– Ни одна из предложенных школ меня точно не устроит. Как, уверена, никого из живущих в Университетском городке,

– отметила женщина.

...Удивительно, насколько нерешаемой может быть очень понятная и обыденная задача. Запись в первые классы – процесс, который должен быть поставлен на поток, но вот уже много лет для родителей петрозаводских дошкольников он превращен в пытку. Не спасают ни внедрение электронной записи, ни эксперименты с закреплением школ за конкретными территориями. Можно было бы обвинить людей, которые стремятся записать ребенка в «элитную» школу: это действительно создает ажиотаж вокруг популярных образовательных учреждений. Но, как видим, есть проблемы и более объективные. Легко понять недоумение родителей, которым предлагают водить первоклассника в школу за полтора километра, если есть учебное заведение в три раза ближе!

Геннадий Сараев полагает, что необходимо провести опрос населения и с учетом его результатов перекроить схему образовательных округов Петрозаводска. Однако даже если жалобы будут услышаны, до старта записи детей в первые классы остаются считанные недели: прием документов стартует 1 апреля. // Фото на главной странице: Георгий Чентемиров