Уколы и насмешки. Дети в одном из садиков Карелии говорят ужасные вещи

Текст: Георгий Чентемиров

В одном из детских садов Петрозаводска проводится проверка по заявлениям об издевательствах. Воспитанники подготовительной группы стали рассказывать своим родителям о фактах насилия — психологического и, возможно, физического — со стороны воспитателя и ее помощницы. В эти истории верится с трудом, но вот проблема: дети независимо друг от друга говорят одно и тоже и с одинаковыми подробностями, а педагоги отказались общаться с журналистом.

Об издевательствах первыми заговорили родители Даниила (имя мальчика изменено). В детский сад ребенок перешел из другого учреждения, где ему все нравилось. Но на новом месте у него с первых дней возник негатив — и за эти годы не исчез.

— Он жаловался на то, что нянечка Кристина Жеребцова его все время мучает, что над ним издеваются и смеются. Но он это рассказывал в детской форме, и мы думали, что он что-то неправильно воспринимает. Ссылались на его фантазию — какие-то уколы в пальцы, наверное, дети играют… А потом в ванне во время мытья увидел, что пальцы у него действительно исколоты, — говорит отец ребенка Олег (имя изменено).

Мужчина пришел за объяснениями к воспитателю — Наталье Фроловой. Та ответила, что дети играли в больницу и понарошку использовали шприц.

— Но раны-то остались, говорю я. Жаль, что я не сфотографировал тогда эти следы… — вспоминает Олег.

А в понедельник 20 декабря случилось вот что.

"Мы забирали ребенка из садика и увидели, что его волосы измазаны чем-то жирным, а штаны его были насквозь мокрые. При расспросах дома сын сказал, что воспитатель намочила ему чем-то голову, а штаны его кинула в унитаз, и он сам доставал их и стирал",

— рассказывает Олег.

Тогда мужчина попросил в родительском чате разузнать у своих детей о произошедшем в саду. И понеслось…

Имена детей изменены

— Алиса сказала что Наталья Викторовна плохая, и Кристина точно такая же. На вопрос — почему? — ответила, что «они делают с ребятами какую-то непонятную ерунду». Обижают их всех и поступками, и словами. Артура обзывает слоном, Дашу тетей-мотей, очень обидно всем. Больше всех обижают Артура, Даниила и ее. Бьют. Бьют рукой и шлепают. Всех детей. Не за провинность даже. Алиса рассказала про какие-то уколы в ручку — чтобы заставить детей спать. Тут я уже, конечно, сомневаюсь, но Алиса описывает маленький шприц с иглой, не игрушечный. И, говорит, прямо тыкают в кожу. Но Алисе не успевали, она всегда убегает в кроватку и типа спит…

— Как сказал мой ребёнок, больше всего страдает Даниил. Но попадает всем. Всех оскорбляют, кидают игрушки и вещи в воду.

— Пока мы шли до дома, я узнала, что мой ребёнок «зверюга». Даниила не помнит, как называют, но что-то подобное. Алису называют «бомжара». Игрушки опускают в воду и говорят, что они скоро растворятся. Он сначала молчал, потом сказал, что боится говорить, так как Наталья Викторовна ругается на них, что они что-то рассказывают родителям.

Родители переписывались до глубокой ночи. Важный момент: дети независимо друг от друга рассказывали примерно одно и то же.

Узнав о происходящем, Олег договорился о встрече с журналистом портала “Петрозаводск говорит”. Он пришел еще с двумя отцами. Мужчины утверждают, что дети все вспоминали сами.

"Я спросил сына: “Тебе уколы делали?” — “Нет, только Даниилу. А еще он плохо кушает, ему остатки еды с чужих тарелок складывают, чтобы он доедал”. Вот скажите, шестилетний ребенок может такое придумать?"

— говорит отец одного из воспитанников. И еще эпизод рассказал: на Даниила надели крылышки, якобы он бабочка. Все смеялись, а он пытался спрятаться за коробки.

— Сын не раз говорил, что его выставляют на всеобщее осмеяние. Я думал, что он просто балуется, вот все и смеются, — вздыхает Олег.

Как минимум двое мальчиков из группы Натальи Фроловой стали бояться темноты. По словам родителей, у этого есть объяснение: воспитатель в качестве наказания запирает детей в туалете и выключает свет.

— Еще во время тихого часа нельзя вставать и выходить в туалет. Сын описался, я спрашиваю — как так-то, тебе шесть лет? Говорит, будто не помнит…

Олег рассказал, что его сына заставляли есть горчицу — тоже в качестве наказания. Причем дома этот продукт не водится, и мальчик его ранее никогда не пробовал.

Рассказывают и куда более ужасные вещи.

"Моей супруге позвонила одна из родительниц и сказала, будто сына моего раздели, выдали трусы с дыркой и вставили, простите, трубочку. Потому что Год тигра, и трубочка — это хвост. Я осторожно спросил сына; он сказал, что это правда, и даже уточнил: трубочка была от сока..." — говорит Олег.

Дети крайне неохотно делились этими историями.

— Сын приходил из садика, мы его спрашивали, как прошел день, а он отвечал: "Я не помню". Ну как это не помнишь? Что ел на обед — помнишь, а что делал — не помнишь? Но когда началась вся эта история, супруга начала потихоньку расспрашивать. И в конце концов он говорит: "А ты Наталье Викторовне ничего не расскажешь?" И заплакал… — рассказывает еще один мужчина.

По словам того мальчика, ему, как и Даниилу, кололи пальцы, а также мазали лицо майонезом. Причем это делали именно педагоги — либо воспитатель, либо ее помощница.

Невольным свидетелем одного из эпизодов стал взрослый:

"Я как-то пришел за сыном пораньше. Заглянул в группу. Вижу, стоит мальчик ко мне спиной, а к нему подходит Кристина с каким-то баулом. И как двинет ему под зад — дескать, отойди отсюда. Я подумал, может, они родственники какие-то, не может она так обращаться с чужим ребенком…"

Родители подготовили и передали в прокуратуру заявление, где рассказали обо всем, что узнали от детей. Они рассчитывают, что этой историей заинтересуются правоохранительные органы.

Информация очень быстро дошла до руководства детсада, и в учреждении даже состоялось родительское собрание. Но узнать позицию заведующей учреждения нам не удалось: она очень вовремя вышла в отпуск, а ее заместитель заявила, что за любой информации нужно обращаться в администрацию карельской столицы.

Чиновники тоже в курсе произошедшего: Олег подал в мэрию заявление о переводе ребенка в другой детский сад, а в документе описал причины своего решения. Начальник управления образования Светлана Пахомова сообщила, что по ее приказу в саду проводится проверка. Воспитателей уже отстранили от работы — но не потому, что их вина установлена, а, как говорится, до выяснения.

"К данной проверке привлечен психолог Управления по делам семьи. Могу сказать, что педагоги работают в группе четыре года, ранее обращений в наш адрес не было",

— сообщила Светлана Пахомова.

Журналист “ПТЗ говорит” написал Наталье Фроловой и Кристине Жеребцовой сообщения в соцсетях с просьбой прокомментировать ситуацию. Сообщения были прочитаны, но остались без ответа. Более того: Жеребцова запретила отправку сообщений, а Фролова ограничила журналисту доступ к своей странице. // Фото: Pixabay