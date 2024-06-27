Стоматолог рассказал, как правильно чистить зубы

Чистить зубы нужно дважды в день: утром после завтрака и вечером перед сном. Как именно делать это правильно, рассказал NEWS.ru врач-стоматолог Вячеслав Минко.

По его словам, нельзя ограничиваться только так называемой зоной улыбки. Нужно уделять внимание каждому зубу.

- При этом движения должны быть по направлению вниз-вверх, а не вправо-влево, как это часто бывает. Чистить зубы нужно как с внешней стороны, так и с внутренней»,

- подчеркнул стоматолог.

Пасты достаточно немного, нанести ее нужно один раз. Если щетка со скребком для языка, его следует использовать после того, как вычищены все зубы.

Хорошо также воспользоваться ирригатором, чтобы удалить налет между зубами и укрепить десны. На протяжении дня после каждого приема еды нужно полоскать рот водой. // фото: freepik.com