Кардиолог объяснил россиянам, какую воду надо пить в жару

Пережить зной будет легче, если пить правильные напитки. В первую очередь это вода, рассказал изданию «Пруфы» врач-кардиолог Науфаль Загидуллин.

Он отметил, что в жару наше тело теряет жидкость, а вместе с ней важные электролиты: натрий, калий, хлор, кальций. Восстановить их баланс сложно обычной водой, лучше пить минеральную.

В ней больше солей, чем в простой воде. Особенно хороша минералка для тех, кто в жару страдает от отеков.

Дистиллированная вода – не лучший плохой вариант, так как в ней мало электролитов.

Можно также пить зеленый чай. Благодаря танинам он поможет расширить сосуды, справиться с жаждой. // фото: pexels.com