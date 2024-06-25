Врач предупредила о вреде позднего ужина

Есть незадолго до сна вредно, это чревато ощущением тяжести. Отказаться от поздних ужинов посоветовала в разговоре с NEWS.ru диетолог и психолог Анна Ивашкевич.

По ее словам, чувство тяжести после позднего ужина будет сохраняться всю ночь и на следующий день. Последний прием пищи оптимален за три часа до сна.

Врач объяснила, что этого времени хватит, чтобы еда попала из желудка в кишечник и начался активный процесс пищеварения. Кроме того, ночью организму проще получать полезные микроэлементы и витамины. // фото: Travis Yewell /unsplash.com