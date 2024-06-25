Повар назвала лучшие домашние напитки для жары

Утолять жажду летом можно напитками собственного приготовления. О них рассказала «Вечерней Москве» повар Татьяна Иваненко.

Она посоветовала делать собственные лимонады в жару. Но варить ингредиенты не надо. Лучше залить кипятком фрукты, ягоды, пряные травы, имбирь, остудить и подавать со льдом. Также жажду прекрасно утоляет квас – хлебный или на сусле.

При этом в жаркие дни важно также пить воду. Об этом напомнила терапевт Елена Круглова. Первыми признаками обезвоживания она назвала слабость, головную боль, тошноту, пересохшие слизистые. // фото: Julia Zolotova / unsplash.com

