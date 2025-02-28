28 февраля 2025, 20:53
Столкновение машин в Петрозаводске попало в объектив регистратора
Два внедорожника столкнулись на Лесном проспекте
Фото, видео: "ДТП Петрозаводска и Карелии"
Сегодня днем в Петрозаводске на Лесном проспекте произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры регистратора проезжавшей мимо машины. Ролик публикуется в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Судя по выставленной на регистраторе дате, инцидент случился в 17:35. Авария произошла недалеко от начала трассы «Фонтаны».
На кадрах видно, как один из внедорожников решил уйти на разворот с правой полосы. В этот момент в этот автомобиль врезался другой.
В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Движение на магистрали оказалось затруднено.