Столкновение машин в Петрозаводске попало в объектив регистратора

Сегодня днем в Петрозаводске на Лесном проспекте произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры регистратора проезжавшей мимо машины. Ролик публикуется в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по выставленной на регистраторе дате, инцидент случился в 17:35. Авария произошла недалеко от начала трассы «Фонтаны».

На кадрах видно, как один из внедорожников решил уйти на разворот с правой полосы. В этот момент в этот автомобиль врезался другой.

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Движение на магистрали оказалось затруднено.