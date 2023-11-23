Столкновение автомобилей на Лососинском шоссе попало на видео

Днем 22 ноября в Петрозаводске произошла дорожная авария на Лососинском шоссе. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги, не пропустил машину, двигавшуюся по главной. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео Sampo.ru