Стоимость услуги за обращение с ТКО останется на прежнем уровне

По сообщению Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия, 17 декабря Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам принял постановление, устанавливающее предельные единые тарифы ООО «Автоспецтранс» на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.

Сегодня услугу по вывозу отходов в Карелии оказывают 12 компаний - операторов, с которыми у регионального оператора ООО «Автоспецтранс» заключены договоры до 2022 года. На территории республики работает около 200 единиц специальной техники.

По согласованию с региональным Минприроды Госкомитет по ценам и тарифам РК принял решение, что единый тариф на услугу «обращение с ТКО» останется на уровне 2020 года и в следующем году также составит 539,17 руб. за куб. м. Это один из самых низких тарифов в РФ.