В онкодиспансере создано амбулаторно-поликлиническое подразделение

В Республиканском онкодиспансере организовано новое амбулаторно-поликлиническое подразделение, сообщает Минздрав Карелии.

Медучреждение разместилось в здании бывшего Дома сестринского ухода на улице Мичуринской.

В помещениях первого этажа выполнен капитальный ремонт, созданы комфортные условия для ожидания обследования. Средства для этого – более 16 млн рублей, выделены из бюджета МЗ РК.

За счет средств федерального бюджета новое подразделение диспансера оснащено высокотехнологичным медицинским оборудованием, включая аппарат МРТ, маммограф с функцией томосинтеза и пункционной приставкой для биопсии молочной железы под рентгеновским контролем, аппараты УЗИ, эндоскопическую технику. Здесь предусмотрено проведение всех исследований, которые позволяют успешно на начальной стадии диагностировать онкологические заболевания.

Главный врач онкодиспансера, главный онколог Карелии Ерванд Хидишян, заявил, что в настоящее время проводится работа по получению разрешительных документов для начала эксплуатации нового оборудования. Пока аппарат МРТ функционирует в тестовом режиме.

Цель создания подразделения – улучшение первичной диагностики онкопатологии и контроль проводимого лечения. Отделение рассчитано, прежде всего, на жителей районов, поэтому в онкоцентре на Мичуринской планируется организация пансионата для иногородних пациентов.

Фото с сайта правительства Карелии