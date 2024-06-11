11 июня 2024, 19:52
Стобалльников в Карелии все больше
В районах республики школьники успешно справились с итоговыми испытаниями по русскому языку
В Петрозаводске восемь выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и профильной математике. Знаниями отличились школьники в районах, а также учащиеся кадетского училища.
Наивысший балл по русскому языку также у Тимофея Мейтарджева и Клима Троегубова из Петрозаводского президентского кадетского училища; Марии Фетюлиной из сегежской школы №7; Анастасии Андриановой из медвежьегорской школы №1; Владислава Бондаренко из лахденпохской школы и Елизаветы Козорез из школы №1 Кеми.
100 баллов по профильной математике набрали трое выпускников из Петрозаводска.
По информации регионального министерства образования и спорта, всего ЕГЭ по русскому и математике на высший балл сдали 14 выпускников. // фото freepik.com