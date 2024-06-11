Ботанический сад ПетрГУ открыл летний сезон

Текст, фото: Елена Малишевская

8 июня, в День республики, Ботанический сад Петрозаводского государственного университета открыл летний сезон. Ровно в полдень был объявлен праздник «Встречаем лето. Яблоневый цвет», и горожане устремились в оазис – насладиться видом растений, их запахом, посмотреть концерт и поучаствовать в мастер-классах. Оказалось, что не все так благостно, как ожидалось.

Навигатор проложил маршрут с улицы Боровой до улицы Ботанической – 14 километров, которые предполагалось проехать за 33 минуты. Но не надо верить глазам своим, дорога заняла час. Времени можно было потратить и больше, если бы не хитрые улочки в Соломенном: по ним объехали огромную пробку, растянувшуюся практически от Песков до Ботанического сада.

Не думаю, что праздник в саду стал основной причиной такой пробки. Водители говорят, что с наступлением тепла очень трудно уехать в Соломенное и вернуться оттуда. Особенно в пятницу и выходные дни. Так что если соберетесь в Ботанический сад, имейте в виду – путь туда долгий.

Главное разочарование всех, кто приехал на праздник, – яблони уже отцвели. Остались редкие цветы на деревьях. Под ними расположились столы с мастер-классами.

Кусты выглядят неухоженными: многие заросли сорняками.

Странно выглядит и поле с одуванчиками – оно находится за забором, на котором висит замок.

В полуоткрытых теплицах явно ведется какая-то работа, но пока все выглядит грустно.

Мне лично понравился пруд – выглядит живописно. Судя по информационной табличке, там обитают караси, водяные блохи, болотные прудовики и еще много всякой живности. Но я разглядела только головастиков.

Особый уголок Ботанического сада – арборетум. В этом питомнике собраны около 200 видов растений, есть отдельные секторы Южной Европы, Северной Америки и другие. Чисто, тихо, дорожки ухоженные, хорошее место для прогулок и созерцания. Среди лучших «певцов» Ботанического сада – соловьи, овсянки, пеночки-веснички, малиновки и зяблики.

Концерт 8 июня на территории сада привлек много зрителей. Петрозаводчане едут сюда долго, трудно, на входе платят деньги за билеты, поэтому быстро отсюда никто не уходит.

В целом, у меня осталось двойственное ощущение: с одной стороны, приятно, что в Петрозаводске есть свой Ботанический сад. Даже если это, в основном, площадка для исследований и занятий студентов, она давно стала и общественным местом: здесь водят экскурсии, проводят праздники опять же. С другой стороны – очевидно, что не хватает то ли денег, то ли рук, то ли и того и другого, чтобы все это выглядело более презентабельно.

Не то чтобы мне жалко 250 рублей, которые я отдала при входе. Но мне кажется, что если бы Ботанический сад в преддверии праздника и открытия летнего сезона объявил субботник, или какую-то акцию по проведению весенне-полевых работ, то горожане с удовольствием бы приехали и помогли.