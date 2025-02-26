Стилистка перечислила портящую внешний вид женскую одежду

Стилистка Анна Бей перечислила женскую одежду, которая может испортить внешний вид. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Модный эксперт в первую очередь указала на велосипедки и мини-шорты. Она считает, что такая одежда не подходит для повседневной жизни, поскольку смотрится вульгарно.

Также стилистка призвала женщин отказаться от стеганого бомбера, кроп-топа и футболок без рукавов. Такие футболки, считает она, визуально расширяют верхнюю часть тела, из-за чего образ женщины кажется более мужественным.

В список Бей также вошли сапоги длиной выше колена и толстовки с капюшоном. «Толстовка с капюшоном - это, по сути, пижама для прогулок. Да, она выглядит очень удобной, но в ней вы смотритесь так, будто вы ходите в своей домашней одежде на публике», - объяснила эксперт.