Стилист перечислила устаревшую к весне 2023 года одежду

Стилист Ольга Соколенко назвала одежду, которая весной 2023 года стала устаревшей. Слова специалиста приводит «Газета.ру».

Как отметила эксперт, в этом сезоне станут неактуальными бриджи-джоггеры. Соколенко посоветовала заменить их на изделия с накладными карманами или фасон «парашюты». Куртки с мехом весной также выйдут из моды.

«Исключение - вещи в винтажном стиле. В моде оверсайз-куртки, которые напоминают бомбер»,

- сказала стилист.

Соколенко также оценила актуальность аксессуаров. Она призвала не носить очки в металлической оправе формы «кошачий глаз», серьги-кисточки, узкие бархатные чокеры, а также комплекты массмаркетовых колец и тонких браслетов. Специалист посоветовала обратить внимание на изделия с морской тематикой. // Фото: unsplash.com