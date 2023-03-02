Дошкольница выпала из окна и погибла в российском регионе

В Белгороде трехлетняя девочка выпала из окна и погибла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла днем 2 марта. Ребенок выпал из окна многоэтажки, этаж не уточняется. От полученных травм дошкольница скончалась.

Следователи проводят проверку по факту трагедии. В частности, им предстоит выяснить, где в момент падения ребенка находились взрослые. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото: unsplash.com