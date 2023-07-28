28 июля 2023, 21:14
Стилист назвала самый модный цвет одежды на осень
В предстоящем сезоне в моду войдет розовый цвет
Стилист Мария Абабкова назвала самый модный цвет предстоящей осени. Комментарий эксперта приводит издание «А теперь внимание».
По мнению специалиста, осенью в моду войдет розовый цвет. Абабкова отметила, что уже сейчас он стремительно набирает популярность, но в предстоящем сезоне побьет все рекорды.
«Новый тренд - это розовый, потому что вышел нашумевший на весь мир фильм "Барби". Теперь все бренды делают коллаборации, розовые коллекции и многое другое», - резюмировала эксперт. // Фото: unsplash.com / Jakob Owens