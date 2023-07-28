В правительстве России раскрыли детали электронного реестра повесток

В электронном реестре повесток у граждан будет личный кабинет. Детали нового ресурса, который должен заработать осенью, раскрыли в правительстве РФ, пишет ТАСС.

«Повестки будут размещаться в электронном реестре повесток — в личных кабинетах граждан на этом ресурсе»,

- заявили в кабмине.

Напомним, ранее правительство утвердило форму повестки по мобилизации. С 1 августа военнообязанных будут оповещать о мобилизации при помощи бумажных повесток, а также в электронном виде. // Фото: unsplash.com / Will Porada