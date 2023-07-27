Правительство России утвердило форму повестки по мобилизации

Правительство России впервые утвердило форму повестки по мобилизации. Об этом говорится в постановлении на сайте кабмина.

С 1 августа военнообязанных россиян будут оповещать о мобилизации с помощью обычных бумажных повесток, которые будут дублироваться в электронном виде. Повестки по мобилизации будут похожи на те, которые вручаются срочникам. Отличаться будет только шапка документа - в качестве основания для призыва укажут приказ главы государства об объявлении мобилизации, а также конкретную дату и время, когда нужно явиться в военный комиссариат.

Повестки будут размещаться в Едином реестре военнообязанных, а также в личном кабинете россиян в Госуслугах.

Как пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов «Парламентской газете», «основным способом связи военкомата с призывниками была и остается традиционная бумажная повестка». // Фото: unsplash.com / Filip Andrejevic