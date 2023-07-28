Врач рассказала, кому не стоит пить зеленый чай

Диетолог Марият Мухина рассказала, кому не следует пить зеленый чай. Слова специалиста приводит «Москва 24».

«Зеленый чай может повысить кислотность желудка. Поэтому всем, у кого есть гастрит с повышенной кислотностью, пить его нежелательно, чтобы не усугублять проблему»,

- сказала специалист.

Людям с повышенным давлением также стоит отказаться от зеленого чая из-за содержания в нем кофеина. Россиянам, страдающим бессонницей, стоит употреблять напиток до 16 часов. // Фото: unsplash.com / Na visky