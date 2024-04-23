Стилист назвал трендовую верхнюю одежду этой весны

Стилист Алеко Надирян назвал верхнюю одежду, которая будет в моде этой весной. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

В числе прочего, эксперт отметил пальто-пиджаки и бомберы. «Особенно мне нравится, когда из-под бомбера выглядывает пиджак. Смотрится очень круто», - сказал эксперт.

В список популярных вещей на весну также вошли куртки-кимоно. «Это модель свободного кроя, с запахом, без пуговиц и с поясом», - пояснил специалист.

В моде этой весной также останутся кожаные плащи в ретроэстетике и куртки-тренчи в стиле бренда Miu Miu прямого силуэта или зауженные книзу. // Фото: unsplash.com / Dan Gold