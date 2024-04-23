Россиян призвали добавить в рацион один продукт

Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала россиянам, в особенности людям, страдающим от болезней кишечника, добавить в свой рацион краснокочанную капусту. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила Павлова, сок такой капусты стимулирует рост полезных бактерий и облегчает симптомы язвенного колита и болезни Крона. Также он выполняет защитную функцию - снижает всасывание в организм токсинов, пищевых антигенов и микроорганизмов.

Врач отметила, что употребление краснокочанной капусты способствует профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Павлова также подчеркнула, что любая капуста в целом полезна, поскольку этот продукт содержит фолиевую кислоту и растительную клетчатку. // Фото: unsplash.com / Nrd