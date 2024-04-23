Мужчина выжил после сильнейшего удара током в российском регионе

В Улан-Удэ мужчина выжил после удара током в 27 тысяч вольт. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ - Бурятия».

По данным источника, трагедия произошла на железной дороге. Молодой человек забрался на поезд ради забавы и получил удар током.

Обычно такие ситуации заканчиваются летальным исходом, но не в этот раз. Пострадавшему повезло, он выжил. Мужчину доставили в больницу. // Фото «Петрозаводск говорит»