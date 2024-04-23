23 апреля 2024, 20:29
Известная российская телеведущая перенесла операцию
Елена Летучая передвигается на костылях после операции
Телеведущая Елена Летучая перенесла операцию. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По данным источника, ведущая получила травму ноги. Ей пришлось сделать операцию. Сейчас Летучая вынуждена передвигаться на костылях.
Напомним, летом 2023 года Елена Летучая побывала в Карелии. Здесь она снимала ролики для проекта VK «Места». // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters