Известная российская телеведущая перенесла операцию

Телеведущая Елена Летучая перенесла операцию. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, ведущая получила травму ноги. Ей пришлось сделать операцию. Сейчас Летучая вынуждена передвигаться на костылях.

Напомним, летом 2023 года Елена Летучая побывала в Карелии. Здесь она снимала ролики для проекта VK «Места». // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters