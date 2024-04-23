Ребенок попал в больницу после наказания от тренера

В Москве десятилетний мальчик попал в больницу после того, как тренер по прыжкам на батуте заставил его отжиматься в течение часа. Об этом пишет Mash.

По данным источника, во время занятий в батутно-акробатическом центре школьник, якобы, вел себя плохо. За это тренер назначил ему наказание - бесконечное количество отжиманий. Ребенок отжимался в течение часа. Он жаловался на боль и покалывание в груди, но наставник был непреклонен.

На следующий день мальчику стало плохо. Родители отвезли его в больницу, где у ребенка диагностировали множественные кровоизлияния из-за разрыва мелких кровеносных сосудов.

Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Стражи порядка занялись делом. // Фото: unsplash.com / Mat Napo