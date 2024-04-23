23 апреля 2024, 17:57
Пенсионер приставал к ребенку на детской площадке в российском городе
В Екатеринбурге ищут подозреваемого в домогательствах к 10-летней девочке
В Екатеринбурге пожилой мужчина приставал к десятилетней девочке на детской площадке. Об этом сообщает издание e1.ru.
По данным источника, инцидент произошел в минувшее воскресенье. Некий мужчина подсел на скамейку к школьнице, начал приставать к ней и предлагать непристойные вещи. Девочке удалось убежать.
Отмечается, что школьница записала разговор с незнакомцем на диктофон. С этой записью семья обратилась в полицию. Извращенца ищут. // Фото: unsplash.com / Ion Fet