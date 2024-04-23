Хлеб из мух начали выпекать в России

Хлеб из тропических мух начали печь в России. Проект реализует «Биолаборатория», сказано на канале «Сколково» в «Дзен». Компания использует для необычного хлеба тропических мух.

Протеин обезжиренных насекомых под названием «черная львинка» добавляют в хлеб. Он в результате дольше хранится. Если буханку не разрезать, она хранится 5 – 7 суток.

Специалисты «Биолаборатории» утверждают, что тесто с протеином из насекомых созревает вдвое быстрее. Они называют свою продукцию полезной. Осталось преодолеть предубеждение потребителей.

- Привыкание к мысли, что это нормально и даже полезно, должно идти постепенно. И когда люди почувствуют эффект от этой мухи на бытовом уровне, заметят, что стали реже болеть, они намного спокойнее будут воспринимать насекомых в составе лекарств и продуктов питания,

- говорит руководитель компании Геннадий Иванов.

Он начал исследовать применение тропической мухи еще в 2015 году, когда сам испытал проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Сейчас производство расположено в Архангельской области. Но скоро «Биолаборатория» планирует пройти сертификацию выйти на рынок полноценно. // фото: freepik.com