Статистика показала: жители Карелии тратят больше всех на досуг

В среднем в месяц на организацию отдыха семья из трех человек тратит около 8,8 тысяч рублей. Этот показатель выше, чем в Санкт-Петербурге и Мурманской области, об этом сообщает РБК Карелия.

Лидером по расходам на досуг в Северо-Западном федеральном округе стала Вологодская область, где местные жители тратят 9,3 тысячи рублей на отдых. Третье место занял Санкт-Петербург (8,5 тысяч рублей).

Также жители Карелии много тратят на кафе. В среднем на посещение ресторана в республике тратят 1,6 тысяч рублей. В Карелии зафиксировали большие траты и на алкоголь: этот показатель составил 3,1 тысячи рублей. Фото: freepik // wavebreakmedia_micro