ФАПы и амбулатории Заонежья отремонтируют

В текущем году в населенных пунктах Заонежья планируется отремонтировать фельдшерско-акушерские пункты в поселках Сергиево и Ламбасручей, а также в селе Великая Губа. Об этом сообщили в правительстве Карелии.

Также будут обновлены врачебные амбулатории в селе Паданы и деревне Шуньга. Напомним, что в прошлом году аналогичные работы уже проводились в ФАПах села Сосновка и поселка Шалговаара, а также в амбулатории деревни Челмужи.

Глава Карелии также сообщил о планах строительства новой амбулатории в поселке Повенец.

Параллельно с ремонтом медицинских учреждений в регионе продолжается оснащение больниц современным оборудованием. В минувшем году для Центральной районной больницы приобрели аппараты УЗИ, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), функциональные кровати и анализатор гликированного гемоглобина.

В текущем году для медицинских организаций Медвежьегорского района планируется закупить еще 28 единиц современной техники.

Отдельное внимание уделено вышедшему из строя компьютерному томографу в Медвежьегорской ЦРБ. Хотя новый томограф планировали приобрести только в 2026–2027 годах, глава региона поручил профильным ведомствам организовать ремонт существующего оборудования, чтобы не прерывать обследования пациентов. // фото: правительство Карелии