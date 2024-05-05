Стало известно время открытия навигации для маломерных судов в Карелии

Навигация для маломерных судов в некоторых районах Карелии откроется уже 10 мая. Соответствующее постановление подписано в правительстве республики.

В этот день навигацию откроют в Олонецком, Пряжинском, Лахденпохском, Прионежском, Пудожском, Кондопожском и Сортавальском районах, Питкярантском и Суоярвском округах, а также в Петрозаводске.

В Муезерском, Медвежьегорском, Кемском, Лоухском, Калевальском районах, Беломорском и Сегежском округах, в Костомукше навигация начнется 17 мая. // фото: freepik.com