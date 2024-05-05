Мощнейшая вспышка произошла сегодня на солнце

Крупнейшую за несколько последних лет «исключительно высокую» активность фиксируют астрономы на Солнце. Идет серия мощных вспышек, одна из них произошла 5 мая утром. Ей присвоили высшую степень Х, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

- Полная энергия, высвобожденная Солнцем в форме взрывов, находится на одном из максимальных уровней за последние годы, а частота вспышек уровня M в сочетании с их мощностью выглядит крупнейшей как минимум за 5-6 лет,

Вспышка 5 мая стала второй мощнейшей за двое суток. Источник находится в северном полушарии Солнца, на достаточно близком расстоянии от линии Солнце — Земля.

- Пока выброс в сторону Земли не наблюдается. Очень высоки риски экстремально сильных событий до конца дня,

- отметили специалисты.

В ближайшие дни ожидаются сильнейшие магнитные бури, предположительно они наступят 6 - 7 мая. При этом возмущение магнитосферы возможно уже сегодня ближе к ночи. // фото: freepik.com