Стало известно, сколько женщин в России самостоятельно содержат семьи

Женщина берет на себя роль кормильца в каждой десятой российской семье, показало исследование сервиса «Сравни».

«31% россиян делят семейные траты пополам. В 16% случаев мужчина является кормильцем, а в 10% семей эту роль на себя берет женщина».

Живут одни и обеспечивают себя самостоятельно 30 процентов респондентов, а еще 12% находятся на обеспечении у родителей. В ходе исследования было учтено мнение более 1200 респондентов.

При этом 14% опрошенных испытывали нехватку денег до зарплаты один или несколько раз, а 12% никогда не сталкивались с такой ситуацией.

Точную сумму своих кредитных обязательств знают 63% опрошенных, остальные знают только примерную сумму или не знают вовсе (18% респондентов). // Фото: pikisuperstar / Freepik