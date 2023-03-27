27 марта 2023, 09:21
Жителям Карелии оперативно ответят на вопросы об электронных сервисах
Горячая линия отделения Социального фонда РФ пройдет 28 марта
Еженедельная линия регионального отделения Социального фонда России состоится 28 марта, во вторник. Ее посвятят вопросам по электронным сервисам, рассказали в пресс-службе ведомства.
Жители республики смогут получить консультации, расспросить об электронных сервисах СФР по телефону (8-8142)-79-59-14. Звонки будут принимать с 11.00 до 13.00.
Фонд напоминает, что большинство его услуг можно получить в электронном виде. Для этого нужна регистрация в единой системе идентификации и аутентификации на сайте госуслуг. // фото: freepik.com