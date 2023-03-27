Жителям Карелии оперативно ответят на вопросы об электронных сервисах

Еженедельная линия регионального отделения Социального фонда России состоится 28 марта, во вторник. Ее посвятят вопросам по электронным сервисам, рассказали в пресс-службе ведомства.

Жители республики смогут получить консультации, расспросить об электронных сервисах СФР по телефону (8-8142)-79-59-14. Звонки будут принимать с 11.00 до 13.00.

Фонд напоминает, что большинство его услуг можно получить в электронном виде. Для этого нужна регистрация в единой системе идентификации и аутентификации на сайте госуслуг. // фото: freepik.com