Почему здание, отремонтированное за счет бюджета, стало ненужным

«Как так получилось, что после проведенного за бюджетные деньги ремонта пристройка Медвежьегорской СОШ № 1 начала разрушаться и в конце концов оказалась никому не нужна?»

Об этом активно пишут жители Медвежьегорска в соцсетях.

«Много поколений школьников помнят увлекательные занятия в «Живых уголках», которые располагались даже в классах. А сейчас негде изучать живую природу наглядно и чтобы вели эти занятия настоящие увлеченные профессионалы – все оптимизировано…»

О том, что происходит, читайте в нашем материале.