Неживой уголок. Станция юных натуралистов выселена на улицу

Текст: Татьяна Смирнова

«Хозяина нет - ни в городе, ни в республике!», – возмущенно написал в соцсети житель Медвежьегорска Денис Орлов, который десять лет назад сам окончил самую крупную городскую школу.

«Как так получилось, что после проведенного за бюджетные деньги ремонта пристройка Медвежьегорской СОШ № 1 начала разрушаться и, в конце концов, оказалась никому не нужна?»

По словам молодого человека, все началось в 2014 году, когда в Медвежьегорском районе, как, впрочем, и по всей стране, набирала обороты «оптимизация» дополнительного образования. «Поскольку здание, в котором располагалась станция юннатов, потребовалось для размещения детского сада, власти Медвежьегорского района решили реорганизовать Медвежьегорскую станцию юных натуралистов путем присоединения к Медвежьегорской СОШ № 1. Тогда и было принято решение выделить под размещение станции юннатов пристройку, в которой на тот момент располагались лыжная база и школьный тир, – рассказывает гражданский активист. – В вязи с тем, что долгие годы ремонт здания не проводился, для перевода туда станции юннатов необходимо было привести его в порядок. Этим и начали в срочном порядке заниматься, сразу же нашлись и деньги в бюджете, и подрядчики. В первую очередь отремонтировали кровлю, поставили пластиковые окна, выполнили косметический ремонт помещений».

Вскоре в отремонтированное здание вместе с многочисленными питомцами – рыбками, птичками, зверюшками – переехала станция. Но практически сразу некачественно выполненный ремонт кровли дал о себе знать: вода с крыши стекала прямиком на фасад здания. Так продолжалось несколько лет, но на данную проблему не обращали внимания ровно до тех пор, пока из-за воздействия воды не начала осыпаться кирпичная кладка.

– Здание станции юннатов стало непригодным и даже опасным для дальнейшего использования, – продолжает Денис Орлов. – И нет бы сразу, как только проявились первые проблемы, руководству школы начать разбирательство - вызвать нерадивого подрядчика, заставить все переделать за свой счет и привлечь к ответственности тех лиц, которые принимали такую работу. Так нет - всё было сделано гораздо «проще»: после того как здание начало разваливаться, на станции юннатов окончательно поставили крест, а на входную дверь просто… повесили амбарный замок!

Однако, как известно, никакие замки не останавливают юных искателей приключений, особенно если здание – заброшка. По словам Дениса Орлова, двухэтажное кирпичное здание стремительно приходит в негодность, подростки начали расписывать новые пластиковые окна краской из баллончиков, а в 2023 году пробрались уже и в сами помещения. И теперь, когда здание превратилось в проходной двор, юные вандалы уже не жалеют ничего – ни новые окна, ни сделанный ремонт. Сквозь открытые окна туда летит дождь и снег, в кабинетах гуляет ветер – здание продолжает разрушаться, вода настолько размыла кирпич, что рухнуло полстены.

Когда станцию юннатов окончательно выселили на улицу, в местных соцсетях многие сокрушались: «Станция юннатов под руководством Зинаиды Вадимовны Скальненковой была одной из лучших в республике. Таких профессионалов на руках бы носить, но у нас ведь оптимизация - суть жизни…».

«В этом здании раньше был класс НВП (начальная военная подготовка), а также тир. А ещё подсобные помещения для хранения школьного имущества и помещение для хранения лыж, где перед физкультурой можно было переодеться/переобуться, кстати, очень важный момент для организации учебного процесса…»

«Был период, когда здесь размещались начальные классы… Все прахом пошло».

«Много поколений школьников помнят увлекательные занятия в «Живых уголках», которые располагались даже в классах. А сейчас негде изучать живую природу наглядно, и чтобы вели эти занятия настоящие увлеченные профессионалы – все оптимизировано…»

Остается позавидовать тем регионам, где еще сохранились крупицы движения юных любителей природы.

«В ноябре прошлого года группа юннатов школьного лесничества GreenArea Подосинковской средней общеобразовательной школы Подмосковья во время каникул посетила государственный природный заповедник «Кивач», он находится в Карелии, – сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. Комментируя эту поездку, председатель Комлесхоза Московской области Олег Баженов отметил, что «расширять кругозор, сравнивать и уметь анализировать – одна из основ успешного решения задач в наше время. Такой подход может помочь детям, нашим будущим специалистам, по-новому взглянуть на проблемы и пути их решения». «Экологическое воспитание сейчас как никогда важно, ведь перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе. Совместно с педагогами мы стараемся воспитать ответственное поколение», – заявили организаторы поездки, которых поддерживает губернатор Московской области.

…Специалисты «Кивача» рассказали ребятам из Подмосковья об обитателях заповедника, в число которых входят 200 видов птиц. Также дети узнали, какие из них относятся к самым редким, занесенным в Красную книгу. Кроме того, в рамках встречи юннаты познакомились с главным орнитологом и выяснили все о кормовой базе зимующих птиц.

Но это, увы, не про карельских ребятишек…

– Местную власть совершенно не смущает тот факт, что такое добротное здание превращается в руины - и это после того, как в его ремонт были вложены бюджетные средства. Не смущает это и администрацию школы, ученики которой во время перемен и после уроков совершенно свободно попадают внутрь здания через открытые окна. Видно, так и не примут меры, пока кого-нибудь не завалит. И, главное, все это никак не смущает ни руководство района, ни надзорные органы, в частности, прокуратуру, у которых под носом происходит все это, – высказывает свое мнение Денис Орлов – Что в итоге? Бюджетные деньги потрачены, виновные к ответственности не привлечены, школа лишилась лыжной базы и тира, а дети города лишились станции юннатов.

Что тут добавить… Разве лишь то, что выпускником школы № 1 когда-то был нынешний председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. Но у главного депутата Карелии, конечно, есть дела поважнее…