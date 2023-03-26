Автобусы Заозерского направления изменят маршрут

Изменения в движении автобусов Заозерского направления анонсировала компания «Карелавтотранс». Маршруты скорректируют из-за закрытого перекрестка.

Автобусы с 27 марта по 7 апреля будут следовать в объезд. Ведь движение транспорта по перекрестку улиц Мелентьевой и Зайцева приостановлено.

Изменения коснутся автобусов маршрутов № 101 «Петрозаводск — Лехнаволок», № 111 «Петрозаводск — Пиньгуба», № 124 «Петрозаводск — Заозерье».

Транспорт в обоих направлениях пойдет через Октябрьский проспект, улицы Достоевского и Зайцева. Далее он будет следовать по своему обычному маршруту.

Посадку и высадку пассажиров на остановках «Дом культуры строителей» выполнять не будут. Вместо нее можно будет зайти и выйти на остановках «Завод Петрозаводскмаш». // фото: Карелавтотранс