Выяснилось, какие мужчины в Петрозаводске чаще носят бороды

Сотрудники сервиса поиска работы SuperJob провели опрос, посвященный наличию бороды и усов. Выяснилось, представители каких профессий чаще всего их отращивают.

Чем больше мужчины зарабатывают, тем больше шансов, что у них на лице есть растительность. Так, получающие зарплату в 80 тысяч рублей более чаще склонны носить бороду или усы. Таких среди этой категории 26 процентов.

В числе тех, кто зарабатывает меньше 50 тысяч, всего 15 процентов имеют на лице растительность. При этом 7 из 10 мужчин в карельской столице гладко выбриты.

Чаще всего усы и бороду одновременно носят бармены. Только усы присутствуют обычно на лице у генеральных директоров, инженеров, рабочих, только бороду предпочитают юристы. Гладко выбриты, как правило, водители и охранники. // фото: wayhomestudio/ freepik.com