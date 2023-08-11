Стало известно, кто в Карелии получает больше 105 тысяч рублей

Информацию о среднемесячной начисленной заработной плате в очередной раз опубликовал Карелиястат. Это данные за 5 месяцев текущего года, они разбиты по отраслям.

Самый высокий уровень оплаты труда в республике - в сфере добычи полезных ископаемых. В среднем сотрудникам в месяц начисляют больше 105 тысяч рублей.

Финансисты и страховщики получают порядка 85 тысяч рублей. Энергетикам в среднем платят около 81 тысячи рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»