Стало известно, кому предлагают зарплату более 100 тысяч в Карелии

В Карелии работодатели предлагают зарплату от 40 тысяч до 100 тысяч рублей, в зависимости от квалификации, но некоторые готовы платить больше своим сотрудникам.

Например, в филиал акционерного общества «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам предлагает машинисту трелевочной машины зарплату до 170 тысяч. В компании «Русский радиатор» территориальному менеджеру по продажам готовы платить от 127 тысяч, а на Соломенском лесозаводе машинисту экскаватора предлагают зарплату до 120 тысяч рублей, рассказали в региональном управлении труда и занятости. В структурном подразделении филиала РЖД электромеханику предлагают зарплату от 75 до 90 тысяч рублей.

На рынке труда Карелии 655 работодателей предлагают 5915 вакансий. В середине апреля пройдет ярмарка вакансий, где различные предприятия будут предлагать работу.

Ранее в Карелиястате раскрыли данные о средней зарплате за январь этого года. В первом месяце 2025 года средняя зарплата в Карелии составила 78 074 рубля. По сравнению с январем прошлого года показатель вырос на 8%.