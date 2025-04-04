04 апреля 2025, 20:45
Просрочка по ипотеке в России побила рекорд
Рост долгов и просрочек связан с тем, что заемщики переоценивают свои возможности, считает ЦБ
Фото: evening_tao / Freepik
В начале февраля 2025 года накопленный объем просрочек составил 100,6 млрд рублей – это рекорд, сообщают «Известия».
При этом рост задолженности по ипотечным кредитам происходил на фоне снижения объема выданных жилищных займов, отмечает Центробанк РФ, на данные которого ссылается издание.
Рост числа просрочек и задолженностей ЦБ объясняет тем, что в период действия массовой льготной ипотечной программы 2023-2024 на фоне ажиотажного спроса на ипотеку многие заемщики переоценили свои возможности.