Просрочка по ипотеке в России побила рекорд

В начале февраля 2025 года накопленный объем просрочек составил 100,6 млрд рублей – это рекорд, сообщают «Известия».

При этом рост задолженности по ипотечным кредитам происходил на фоне снижения объема выданных жилищных займов, отмечает Центробанк РФ, на данные которого ссылается издание.

Рост числа просрочек и задолженностей ЦБ объясняет тем, что в период действия массовой льготной ипотечной программы 2023-2024 на фоне ажиотажного спроса на ипотеку многие заемщики переоценили свои возможности.