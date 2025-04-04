04 апреля 2025, 20:45
Экономика

Просрочка по ипотеке в России побила рекорд

Рост долгов и просрочек связан с тем, что заемщики переоценивают свои возможности, считает ЦБ
Подъемный кран строит дом на фоне солнечного дня.
Фото: evening_tao / Freepik

В начале февраля 2025 года накопленный объем просрочек составил 100,6 млрд рублей – это рекорд, сообщают «Известия».

При этом рост задолженности по ипотечным кредитам происходил на фоне снижения объема выданных жилищных займов, отмечает Центробанк РФ, на данные которого ссылается издание.

Рост числа просрочек и задолженностей ЦБ объясняет тем, что в период действия массовой льготной ипотечной программы 2023-2024 на фоне ажиотажного спроса на ипотеку многие заемщики переоценили свои возможности.

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