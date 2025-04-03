С опережением графика отремонтированы дороги «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож», «Видлица-Кинелахта-Ведлозеро», «Подъезд к поселку Кудама». Самые большие объемы работ выполнены в минувшем году в Олонецком, Пудожском, Кондопожском, Пряжинском районах и Питкярантском муниципальном округе.

Кроме того, реконструированы 2 моста – через реки Шую в Суоярвском округе и Верхнюю Седоксу в Рыпушкалицах, путепровод на подъезде к Импилахти. Завершена реконструкция моста в поселке Шуя Прионежского района.

Основную часть региональных магистралей обновили благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За достижение высоких результатов по реализации нацпроекта Карелия дважды – в 2023 и 2024 годах – была отмечена на федеральном уровне. Напомним, что в 2024 году в Карелии отремонтировали более 200 километров региональных дорог и провели реконструкцию трех мостов. Развитие дорожной сети продолжится в рамках нового нацпроекта – «Инфраструктура для жизни»

Среди наиболее значимых дорожных объектов, отремонтированных в 2024 году в Петрозаводске – Гоголевский путепровод, Комсомольский проспект и улица Мелентьевой. Приведены в нормативное состояние Ключевское шоссе, дороги на улицах Антикайнена, Фаддеевской, Мурманской, Фурманова и другие. Идет строительство автомобильной дороги с тротуарами и наружным освещением к новому жилому комплексу «Сампо», которая разгрузит Древлянку. Всего в рамках ремонтно-восстановительных работ в порядок приведено более 171 тыс. кв. м дорог на территории городского округа.

В 2024 году в Петрозаводске стартовали масштабные работы по реконструкции моста через реку Лососинку по улице Маршала Мерецкова. Вместо двух полос движения здесь появятся 4, ширина тротуаров увеличится до 3 метров, будет обустроена велодорожка. Продолжается строительство подъезда от улицы Чапаева к Паровозному скверу, вблизи которого оборудуют уличную парковку. Дорога поможет разгрузить центр города. В планах – отремонтировать оживленные магистрали и в других районах Петрозаводска.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия