Стало известно, когда Петрозаводск очистят от смета

Работы по уборке карельской столицы от смета в настоящее время выполнены на 85 процентов. Вскоре подрядчик планирует завершить их, рассказал мэр Владимир Любарский.

Он встретился с руководством Кондопожского ДРСУ и выяснил, какова ситуация с уборкой.

- Практически завершена очистка от смета главных дорог, мостов и остановок. Еще ведутся работы на местных дорогах, проездах и тротуарах,

- сообщил Любарский.

Днем в Петрозаводске работает порядка 40 единиц техники и 59 человек персонала. Окончательно очистить улицы от смета должны до 26 мая. // фото: администрация Петрозаводска