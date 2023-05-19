В некоторых поселках Карелии не будут работать телевизоры и радио

Сигнал радио и телевидения вновь будет прерываться в Карелии. О кратковременных отключениях 23 и 24 мая предупредили в Радиотелевизионном передающем центре республики.

23 мая с 11:00 до 17:00 будут вестись плановые профилактические работы в поселках Харлу и Эссойла.

24 мая с 11:00 до 17:00 – плановые работы будут вестись в Поросозере. Также 24 мая с 09:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00 перерывы вещания возможны в Лоухи в связи с плановым отключением электроэнергии.

В РТРС отметили, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены из-за плохой погоды. // фото freepik.com