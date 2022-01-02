Стало известно, когда будет доступен «Спутник V» в форме спрея

Назальная, то есть в виде спрея, вакцина против коронавируса будет доступна для россиян через 3–4 месяца. Об этом заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он считает, что препарат будет эффективен в том числе против нового омикрон-штамма, сообщает ТАСС.

Ранее он говорил, что назальная вакцина даёт большое преимущество в плане популяционного иммунитета. Человек, который вакцинировался назально, не может быть переносчиком вируса. Дело в том, что, если привитый инъекцией человек попадёт в окружение невакцинированных людей и покашляет или чихнёт, он выделит вирус — и окружающие могут заболеть. В случае со спреем такого не будет.

Клинические испытания назальной вакцины от коронавируса Минздрав разрешил в октябре 2021 года. // Фото: ckstockphoto / Pixabay