Прибавка к пенсии разочаровала российских пенсионеров

Те пенсионеры, кто уже получил пенсию за январь 2022 года, были неприятно удивлены. Полученная прибавка не оправдала ожидания, сообщает Радио «Комсомольская правда».

Пенсионный фонд России начал перечислять пенсию за январь 2022 года ещё с 29 декабря. Пожилые россияне индексации ждали, но рассчитывали, что она будет более существенной — в среднем тысяча рублей.

В итоге же пенсии большинства пенсионеров увеличились на 500−700 рублей. Естественно, что пожилые россияне остались недовольны подобными прибавками, так как, по их мнению, цены за год сильно поднялись. // Фото: Gadini / Pixabay