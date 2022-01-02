В кафе и торговых центрах Санкт-Петербурга ввели QR-коды

С сегодняшнего дня посещение общепита в Санкт-Петербурге возможно только для лиц, завершивших вакцинацию, перенесших ковид либо имеющих медотвод от прививки.

Это же правило распространется на объекты розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания), — об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Отмечается, что соответствующие изменения в постановление городского правительства ранее подписал губернатор Александр Беглов. // Фото: WiR_Pixs / Pixabay